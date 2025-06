Clip ghi cảnh người chạy xe SH chặn, đập ô tô Mercedes ở Thủ Đức

Clip: Người đàn ông chạy xe SH chặn đầu, đập phá ô tô Mercedes trên đường phố.



Ngày 11-6, Công an phường An Khánh, TP Thủ Đức, TP.HCM phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ việc người đàn ông đi xe SH chặn đầu, đập phá ô tô Mercedes trên đường Trần Não (phường An Khánh).