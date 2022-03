Clip ghi cảnh cán bộ công an cầm vật giống súng đuổi dân khỏi trụ sở, công an vào cuộc xác minh

Trong đó có hình ảnh một cán bộ công an vừa cầm điện thoại ghi hình, vừa cầm một vật nghi giống súng yêu cầu nam thanh niên đang quay video ra ngoài gây xôn xao dư luận.

Theo đó, tối 3/3, trên mạng xã hội facebook lan truyền clip ghi lại cảnh một nam thanh niên bị lực lượng công an xã Thành Công (huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) yêu cầu ra khỏi trụ sở.

Theo nội dung trong đoạn clip, nam thanh niên vào trụ sở Công an xã Thành Công yêu cầu được vào làm việc với người thân nhưng lực lượng công an không đồng ý và yêu cầu người này ra ngoài.

Lúc này, thanh niên quay clip liên tục nói là "chỉ đứng đây, không cản trở ai làm việc" nhưng lực lượng công an vẫn cương quyết yêu cầu người quay clip ra khỏi trụ sở.

Liên quan đến vụ việc này, sáng 5/3, trao đổi với PVInfonet, một lãnh đạo Công an xã Thành Công cho biết: “Vụ việc đã được cơ quan công an xã báo cáo lên Công an huyện Khoái Châu”.