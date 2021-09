Clip: Gần chục cán bộ truy đuổi F0 định 'chuồn' khỏi điểm xét nghiệm

Ngày 3/9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hàng chục cán bộ mặc đồ bảo hộ truy đuổi một người phụ nữ ở điểm xét nghiệm Covid-19 khiến dư luận xôn xao.

Người đăng tải clip viết: "Náo loạn đường phố sáng nay. Khi một người test ra kết quả dương tính thì bỏ đi luôn, lực lượng chức năng phải vất vả chạy theo giữ lại để cách lý, điều trị".

Your browser does not support the video tag.

Được biết, vụ việc xảy ra vào sáng cùng ngày tại điểm xét nghiệm Covid-19 ở Thuận An, Bình Dương.