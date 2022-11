Clip: Gã đàn ông cầm gậy đập chết nhân tình trong khách sạn

Your browser does not support the video tag.

Qua xác minh, người đàn ông trong clip là ông N.V.X (58 tuổi; ngụ phường 8, TP Cà Mau) và nạn nhân là chị N.T.T (39 tuổi; ngụ huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau).

Theo Tuổi trẻ, người nhà nạn nhân cho biết, chị T. từng có chồng và có hai con, chồng chị mất cách đây hơn 8 năm. Sau đó, chị T. và ông X. quen nhau hơn 2 năm, tuy bị người nhà ngăn cản nhưng ông X. nhiều lần tới lui cùng nạn nhân.