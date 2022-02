Clip đạt hơn 12 triệu view nhưng thiếu nữ Ba Na bị chỉ trích

"Nhìn thương mẹ bạn quá"; "Nghĩ sao con gái lớn rồi mà để mẹ ngồi ôm chân để mình quay Tiktok chứ, thế mà nhiều người cũng khen cho được, mình chịu thôi"... là những ý kiến của dân mạng.

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip mới nhất hút 12 triệu view của Yona Cươn vướng chỉ trích từ phía dân mạng



Loạt bình luận chỉ trích cô gái.

Đáp lại ý kiến của số đông người xem, Yona chia sẻ: "Hôm đó mình đi rẫy với mẹ, lúc quay clip này chỉ có 3 mẹ con trên rẫy thôi chứ không sợ ai nhìn thấy cả.

Quay cái này cho mình thì cả mẹ và mình đều vui, không thấy có vấn đề gì cả, nếu có thì là do suy nghĩ của mọi người thôi.