Clip: Đang uống nước, bà chị bị 2 thanh niên vác ghế đập tơi tả

Mới đây, trên MXH xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ bị 2 thanh niên hành hung dã man khiến cư dân mạng vô cùng bức xúc.

Trong clip, người phụ nữ đang ngồi cùng con nhỏ, nói chuyện với bạn bè ở quán nước ven đường thì bất ngờ 1 chiếc xe máy đi tới, chiếu thẳng đèn về phía 2 mẹ con chị kia rồi dừng lại trước mặt.

Tất cả mọi người chưa kịp biết 2 thanh niên trên xe máy tìm ai, kẻ mặc áo vàng ngồi ở yên sau bước xuống xe, lao về phía người phụ nữ, tát tới tấp vào mặt và quát lớn: "Mày nói cái gì trên Facebook vậy?".