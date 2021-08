Clip Đàm Vĩnh Hưng bị soi 'cắt ghép quá nhiều, set kèo không đẹp'

Your browser does not support the video tag.

Clip: Đàm Vĩnh Hưng phản pháo lời tố ăn chặn 96 tỷ đồng từ thiện.

Phát ngôn của Đàm Vĩnh Hưng nhanh chóng rơi vào tầm ngắm của cư dân mạng. Ngoài việc phát hiện đoạn clip bị cắt ghép liên tục, khán giả cũng cho rằng Mr Đàm mất phong độ khi nói vòng vo, thiếu tự tin trong việc đáp trả bà Phương Hằng.

Đặc biệt, chi tiết giọng ca 7X khẳng định nếu bà Phương Hằng "sai 1 gem" là phải trả kim cương cho anh cũng khiến dân mạng "đau não".

Bởi nếu theo đúng ý Đàm Vĩnh Hưng, chỉ cần tổng số tiền chệch đi một chút so với con số bà Phương Hằng đưa ra là 96 tỷ đồng thì cũng coi như anh đã thắng kèo này.