Clip dài gần 1 phút liên quan chiến sĩ Lê Hoàng Hiệp gây bão mạng xã hội

08/10/2025 10:32
Chẳng phải sao hạng A nhưng các thông tin về chiến sĩ Lê Hoàng Hiệp vẫn nhận về chú ý lớn.

Kết thúc 2 sự kiện lớn là A50 và A80, cái tên Lê Hoàng Hiệp trở nên cực viral trên mạng xã hội. Hiện nam quân nhân đã trở về đơn vị, tiếp tục các công tác chuyên môn.

Mới đây, hình ảnh mới nhất về "nam thần" quân đội nhận về chú ý cực lớn. Từ khoảnh khắc đăng tải cho thấy, Hoàng Hiệp đang tham gia sự kiện Trung thu tại đơn vị. Trong hình, anh diện quân phục, ngồi vỗ tay theo tiếng nhạc.

Chẳng cần bối cảnh đẹp, tạo dáng cầu kỳ, hình ảnh mới nhất về chàng chiến sĩ trẻ vẫn cực viral. Từ thần thái đến biểu cảm trên gương mặt được nhận xét "đẹp như AI", "tuyệt đối điện ảnh".

Quân nhân Lê Hoàng Hiệp (SN 1996, hiện công tác tại sư đoàn 9) từng gây sốt với clip 3 giây bước xuống ô tô khi anh tham gia lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Khi ấy anh thuộc khối sĩ quan đại diện "5 cánh quân" trong lễ diễu binh, diễu hành.

Lê Hoàng Hiệp nổi tiếng sau sự kiện A50 (Ảnh: Tiền Phong).

Đây là đội hình đặc biệt, gợi nhớ thời khắc hào hùng vào ngày 30/4/1975, khi 5 mũi tiến công của Quân giải phóng đồng loạt đánh thẳng vào trung tâm Sài Gòn, đập tan chính quyền Việt Nam Cộng hòa, thống nhất đất nước.

Khối sĩ quan đại diện "5 cánh quân" không chỉ là hình ảnh tái hiện lịch sử hào hùng, oanh liệt, mà còn là biểu tượng cho bản lĩnh, sẵn sàng chiến đấu, cống hiến vì Tổ quốc.

Anh nhận được nhiều quan tâm mỗi khi xuất hiện.

Chia sẻ về việc được mọi người nhận xét có ngoại hình, khí chất như diễn viên điện ảnh, Hoàng Hiệp cho biết bản thân rất vui. Tuy nhiên, anh cũng tự nhận thấy mình chưa được như lời khen ngợi. Anh tâm sự thời điểm hiện tại muốn dồn hết tâm sức vào công việc khi được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ.

Không chỉ sở hữu diện mạo nổi bật, chàng quân nhân còn ghi điểm bởi sự tử tế, nhẹ nhàng và tính cách điềm đạm khi luôn cúi đầu bắt tay và chào mọi người khi chụp ảnh xong. Đặc biệt, khi chào các cô chú lớn tuổi hơn mình, anh luôn cúi đầu 90 độ để thể hiện sự tôn trọng và lịch thiệp.

Hoàng Hiệp tại sự kiện A80.

Chính vì vậy, anh được cộng đồng mạng ưu ái gọi là “nam thần quân đội”. Thậm chí, một nhóm người hâm mộ mang tên FC Lê Hoàng Hiệp được thành lập, thu hút hơn 2,3 triệu thành viên.

