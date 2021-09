Your browser does not support the video tag.

Clip: Dại dột quay lại tấn công hổ dữ, bò đực nhận ngay kết đắng Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một con bò đang bị con hổ dữ truy đuổi trong công viên. Sau khi bỏ chạy được một đoạn, con bò lại chủ động quay lại rồi lao tới húc thẳng vào ngực đối thủ.