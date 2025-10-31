Clip cứu hộ 8 người nhảy từ tàu cá bị chìm sau va chạm với tàu hàng ở Côn Đảo

Quang Hưng| 31/10/2025 16:23

Tàu cá chở 8 ngư dân đánh bắt trên vùng biển Côn Đảo bất ngờ va chạm với tàu hàng và bị chìm. Các thuyền viên phải nhảy xuống thuyền thúng chờ ứng cứu.

Ngày 31/10, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM cho biết, Đồn Biên phòng Côn Đảo vừa cứu hộ kịp thời 8 ngư dân trên tàu cá bị chìm sau va chạm với tàu hàng trên biển.

Theo đó, khoảng 4h30 cùng ngày, tàu cá BT 93839 TS chở 8 ngư dân đang hoạt động đánh bắt trên biển cách Tây Bắc Côn Đảo khoảng 6 hải lý thì va chạm với tàu hàng, khiến phương tiện bị chìm. Toàn bộ thuyền viên ngay sau đó kịp thời xuống thuyền thúng thoát nạn và phát tín hiệu xin cứu hộ.

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Côn Đảo huy động 5 cán bộ, chiến sĩ cùng tàu cá khác ra ứng cứu. Đến 7h35 cùng ngày, lực lượng cứu hộ tiếp cận, đưa toàn bộ thuyền viên lên tàu an toàn, sức khỏe ổn định. Vị trí tàu cá BT 93839 TS lúc này cách hòn Tre khoảng 3 hải lý.

Tàu cá chở 8 ngư dân bị chìm sau va chạm với tàu hàng ngoài khơi Côn Đảo.jpg
Lực lượng chức năng đưa các ngư dân gặp nạn lên tàu. Ảnh: Quang Anh

Qua xác minh ban đầu, tàu cá BT 93839 TS do ông Nguyễn Văn Sị (trú xã Ba Tri, tỉnh Vĩnh Long) làm thuyền trưởng, xuất bến ngày 30/10 từ Trạm kiểm soát Biên phòng Hàm Luông (Bộ đội Biên phòng Vĩnh Long). Ông Sị cho biết, hệ thống định vị cho thấy khả năng tàu hàng M.N.M.T đã đâm va vào tàu cá của mình.

Sau cú va mạnh, tàu cá bị hư hỏng nặng và chìm sau khoảng 2 giờ.

Đến 9h15, lực lượng biên phòng đưa 8 ngư dân về cảng Bến Đầm, bố trí nơi ăn ở tạm và tiếp tục xác minh nguyên nhân sự cố. Hiện các cơ quan chức năng phối hợp Cảng vụ Hàng hải TPHCM làm rõ vụ việc.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/tau-ca-cho-8-ngu-dan-bi-chim-sau-va-cham-voi-tau-hang-ngoai-khoi-con-dao-2458242.html
            Nhịp sống
