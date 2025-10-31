Clip cứu hộ 8 người nhảy từ tàu cá bị chìm sau va chạm với tàu hàng ở Côn Đảo

Ngày 31/10, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM cho biết, Đồn Biên phòng Côn Đảo vừa cứu hộ kịp thời 8 ngư dân trên tàu cá bị chìm sau va chạm với tàu hàng trên biển.

Theo đó, khoảng 4h30 cùng ngày, tàu cá BT 93839 TS chở 8 ngư dân đang hoạt động đánh bắt trên biển cách Tây Bắc Côn Đảo khoảng 6 hải lý thì va chạm với tàu hàng, khiến phương tiện bị chìm. Toàn bộ thuyền viên ngay sau đó kịp thời xuống thuyền thúng thoát nạn và phát tín hiệu xin cứu hộ.

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Côn Đảo huy động 5 cán bộ, chiến sĩ cùng tàu cá khác ra ứng cứu. Đến 7h35 cùng ngày, lực lượng cứu hộ tiếp cận, đưa toàn bộ thuyền viên lên tàu an toàn, sức khỏe ổn định. Vị trí tàu cá BT 93839 TS lúc này cách hòn Tre khoảng 3 hải lý.