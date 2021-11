Clip: Cười ná thở bà thím 'giật đùng đùng' khi test Covid-19

Việc lấy mẫu test Covid-19 không còn xa lạ. Nhưng có lẽ vì đau và khó chịu khi nhân viên y tế đưa que vào mũi nên đã có rất nhiều câu chuyện "dở khóc dở cười".

Mới đây, một tài khoản TikTok đăng tải đoạn clip ghi lại biểu cảm hài hước của 1 người phụ nữ khi được lấy mẫu test Covid-19.

Trong clip, người này mặc bộ quần áo hoa, ngồi trên chiếc ghế xanh chuẩn bị lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Vì sợ chị này lo lắng nên 1 thanh niên đứng ở phía sau, giữ chặt 2 tay chị.