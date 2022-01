Clip: Cụ ông bị xe tải 'nuốt chửng' thoát chết một cách thần kỳ

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip ghi lại sự việc

Sau đó, người dân đã chạy ra dìu ông cụ vào trong vỉa hè và hỏi thăm tình hình sức khỏe.

Đoạn clip sau khi được đăng tải lên MXH đã nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán của cư dân mạng, ai nấy đều hú hồn khi xem.