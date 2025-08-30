Clip Công an Thanh Hóa khám xét khẩn cấp nơi làm việc của 'bầu' Đoan

Ngày 29/8, Cơ quan CSĐT tiếp tục ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với ông Cao Tiến Đoan về hành vi nêu trên. Các lệnh này đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ các vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, ngoài vai trò Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á, ông Cao Tiến Đoan còn là đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa, Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, đồng thời giữ cương vị Chủ tịch CLB bóng đá Đông Á Thanh Hóa.