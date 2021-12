Clip: Cô gái từ 'trên trời rơi xuống' khiến nam thanh niên gánh còng cả lưng

Mới đây, mạng xã hội đang truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh 4 thanh niên đang đứng trò chuyện trong một nhà kho chứa hàng hóa thì gặp một sự cố bất ngờ.

Theo đó, trong lúc đang nói chuyện với nhau, 4 thanh niên lờ mờ phát hiện có điều gì đó bất thường trên trần nhà, tuy nhiên, khi vừa ngước lên để xem xét thì bất ngờ một người phụ nữ "từ trên trời rơi xuống" khiến cả nhóm không khỏi giật mình.