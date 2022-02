Clip: Cô gái bị giật túi, kéo lê cả đoạn dài ngay trước cửa nhà

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip ghi lại sự việc

Tuy nhiên, chị Đ. đã nhanh tay hơn tên trộm, túm lấy hắn ta và hô hoán mọi người xung quanh, quyết không để kẻ gian chạy mất. Vì không chịu buông tha cho tên cướp nên chị Đ. bị hắn ta kéo lê cả 1 đoạn đường dài.