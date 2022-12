Clip: Cô gái bị chủ cửa hàng ở chợ Nhà Xanh chửi bởi, hành hung dã man

"Bạn mình mới hỏi "chị ơi cho em xem áo này" xong bà ý bảo là áo này 180K. Rồi bạn mình bảo "đắt quá em không có tiền mua". Thế là bả tự bảo "vậy 160". Bạn mình chưa kịp trra giá thì bà ấy mang và lôi vào bắt thử áo nhưng mà bạn mình không thử. Xong bắt đầu đánh bạn mình", người này cho biết.

Chưa dừng lại, bà chủ còn lớn giọng chửi cô gái bằng những từ ngữ khó nghe. Cô gái này còn không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị chủ shop tác động rất nhiều. Sau khi tác động, chủ shop còn đuổi khách “cút ngay”.