Clip: Cô gái 1 mình giằng co 4 tên cướp khiến nhiều người nể phục

Đoạn clip ghi lại sự việc

Hành nghề bất thành, cả 4 tên trộm vứt chiếc xe ở lại bên cạnh cô gái rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. May mắn, nữ nhân viên không bị thương nặng.

Đoạn clip sau khi được đăng tải đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Bên cạnh việc chỉ trích hành vi trộm cắp có kế hoạch của nhóm đối tượng, cư dân mạng còn để lại nhiều lời khen dành cho cô gái dũng cảm.