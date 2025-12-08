Clip chủ quán cà phê xông vào tận nhà hành hung cô gái ở TPHCM

Công an phường Gia Định xác nhận vụ việc xảy ra ngày 8/7 tại một hộ dân trong hẻm đường Phó Đức Chính. Hai người liên quan là ông H. (chủ quán cà phê) và chị C. (người bị hành hung) đã được mời lên làm việc, lập hồ sơ.

Bước đầu xác định, hai người là hàng xóm. Gần đây, chị C. nhiều lần quay phim, chụp ảnh việc khách quán cà phê để xe lấn chiếm đường, khiến ông H. bức xúc, dẫn đến cãi vã. Chiều 8/7, ông H. đến trước nhà chị C. và xảy ra xô xát như trong clip. Cơ quan chức năng đang xử lý vụ việc và xác minh động cơ của những người đăng tải clip, thông tin lên mạng xã hội.