Clip: Chồng đi với bồ, vợ sôi máu nhảy lên nắp capo '3 mặt 1 lời'

Mới đây, trên MXH xuất hiện đoạn clip ghi lại vụ đánh ghen giữa phố đông người qua lại thu hút sự quan tâm rất lớn của cư dân mạng.

Theo hình ảnh ghi lại, một người phụ nữ ngồi trên nắp capo chiếc xe ô tô màu đen, miệng không ngừng mắng chửi, la hét người trong xe được cho là chồng và "tiểu tam".

Người phụ nữ vừa nói vừa chỉ tay yêu cầu 2 người bên trong xuống xe để nói chuyện "3 mặt 1 lời".

Your browser does not support the video tag.

Một phần sự việc được quay lại, đăng tải lên MXH. Nguồn Tiktok @hathuphuong_

Thế nhưng, chồng chị ta và nhân tình vẫn mặc kệ, cố thủ trong xe đến cùng. Người phụ nữ uất ức nói: "Cái xe này là mồ hôi nước mắt của tôi. Từ hai bàn tay trắng để mua được cái xe mà bây giờ nó đi như thế này".