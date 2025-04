Clip chồng đánh vợ đang bồng con ở Long An: Sự thật sau 9 tháng im lặng

Chiều 23-4, UBND Phường 4, TP Tân An, Long An xác nhận đang phối hợp cùng công an địa phương làm rõ vụ việc clip người chồng đánh vợ đang bồng con nhỏ gây phẫn nộ trên cộng đồng mạng.

Clip ghi lại khoảnh khắc người đàn ông không ngần ngại dùng tay đánh vào mặt và đầu người vợ, bất chấp việc cô đang ẵm con, trong tiếng khóc van xin tuyệt vọng của nạn nhân và tiếng chửi thậm tệ của người chồng.