Clip: Chồng đấm đá tát vợ như kẻ thù trước mặt 3 con nhỏ

Bị chồng tát, cô vợ ôm đầu đau đớn. Thấy vậy, anh chồng tiếp tục tát vào mặt, đấm vào đầu vợ. Lúc này, cô vợ dùng chân đạp chồng ra nhưng bất thành.

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip ghi lại sự việc