Clip chồng của Jiyeon cưng xỉu khi chăm chỉ tập nhảy nhạc T-ara

Clip tập nhảy của Hwang Jae Gyun

Và đây là kết quả

Hwang Jae Gyun là cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp của đội KT Wiz. Thành viên T-ara gặp chồng năm 2021 thông qua sự giới thiệu của người quen. Đến tháng 2 năm nay, Jiyeon tuyên bố tin kết hôn với vận động viên Hwang thông qua bức thư tay dài trên Instagram.