Clip cho thấy rõ mối quan hệ của Hòa Minzy và mẹ đẻ Minh Hải

Giữa thời điểm mẹ đẻ Minh Hải bị lôi vào ồn ào đổ vỡ của con trai, clip trò chuyện của bà với Hòa Minzy mới đây được đào lại, cho thấy rõ mối quan hệ của 2 người.

Cụ thể, clip được đăng trên trang mạng của con trai Hòa Minzy ngày 22/10/2021, ghi lại cảnh nữ ca sĩ và bé Bo gặp bà nội sau nhiều tháng xa cách vì dịch bệnh.

Clip: Mẹ con Hòa Minzy trò chuyện với bà nội trên xe.

Cùng ngồi trên ô tô, 3 người có cuộc trò chuyện vui vẻ. Khi con trai nói chuyện cùng bà, Hòa Minzy khéo léo chỉ cho bé những câu từ và hành động đáng yêu, thể hiện sự yêu thương với nội.

Khoảnh khắc bà cháu nắm chặt tay nhau sau lời gợi ý của nữ ca sĩ đủ cho thấy mối quan hệ tốt đẹp của 2 người.