Clip: Chạy vào nhà tránh xe tải tuột dốc, 2 mẹ con bị đâm thương tâm

Đoạn clip ghi lại sự việc

Người mẹ lúc này vẫn thản nhiên, đứng dậy từ từ, đưa con nhỏ vào trong cửa hàng để tránh chiếc xe tải. Thế nhưng không may cho họ, xe tải mất lái, lao thẳng về phía ngôi nhà rồi đâm nó đổ sập.

Hiện vẫn chưa rõ sự việc xảy ra ở đâu và tình trạng sức khỏe của 2 mẹ con, nhưng đoạn clip sau khi chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của rất nhiều người.