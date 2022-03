Clip: Cặp đôi thản nhiên 'làm chuyện ấy' tại nhà ăn, mặc kệ có người nhìn

Mới đây, 1 tài khoản TikTok đã chia sẻ 1 đoạn clip ghi lại ảnh đôi nam nữ có hành động nhạy cảm tại 1 nhà ăn kèm dòng lý giải: "Đồ ăn ngon đến nỗi khiến người ta hân hoan vui sướng, tình ý dạt dào".

Trong đoạn clip, mặc dù phần dưới cơ thể của cặp đôi đã bị vách ngăn che khuất thế nhưng nhìn qua nhiều người cũng đoán được cô gái trẻ đang ngồi lên người bạn trai rồi liên tục làm hành động "lắc lư lên xuống".