Clip cảnh sát bắt tại trận đạo diễn và diễn viên đóng phim khiêu dâm

Vừa qua cảnh sát Thượng Hải đã bắt giữ đạo diễn Thẩm X Huy vì nghi vấn quay phim khiêu dâm, phát tán trên mạng xã hội.

Trang thông tin Quảng Đông cũng vừa công bố clip cảnh sát ập vào, kiểm tra và bắt giữ đạo diễn Thẩm và ekip.