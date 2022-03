CLIP: Cảnh giác giả danh công an phường, đến nhà “ép” người dân mua vé ca nhạc

Sau khi xảy ra sự việc, anh T. đã gọi điện hỏi cảnh sát khu vực mới tá hỏa biết Công an phường không có kế hoạch, chương trình, hoặc đi bán vé cho người dân.

Đại diện Công an phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân khẳng định, tại Công an phường không có ai tên Tuấn, cũng không có việc yêu cầu cán bộ đi bán vé xem ca nhạc mà người dân phản ánh.

“Khi có trường hợp khả nghi người dân phải gọi báo ngay cho công an địa phương, công an khu vực để xác minh vụ việc tránh bị gạt. Trường hợp cán bộ đi công tác phải có giấy giới thiệu hoặc bảo vệ dân phố, tổ dân phố đi cùng", đại diện Công an phường nói.

Qua tìm hiểu thêm, ngoài vụ việc trên, trước đó trên mạng xã hội cũng xuất hiện 2 đối tượng đi trên xe có biển số tương tự đến nhà dân cũng thực hiện thủ đoạn tương tự để lấy tiền.

Clip giả danh công an phường, đến nhà “ép” người dân mua vé ca nhạc: