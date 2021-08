Clip bộ đội chạy mang đồ ăn cho người dân giữa trưa nắng

Your browser does not support the video tag.

Clip bộ đội thái rau đều tăm tắp, chuẩn bị những phần ăn.

Your browser does not support the video tag.

Bộ đội thái thịt miếng nào ra miếng nấy.

Your browser does not support the video tag.

Bộ đội thể hiện tài rán trứng thẳng, vuông vức.

Tít