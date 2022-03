Clip: Bị xe tải tông vào đuôi container, ô tô con biến dạng kinh hoàng

Được biết, sự việc xảy ra vào ngày 3/3, trên quốc lộ 1A, đoạn qua thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. May mắn là không có ai bị thương nặng trong vụ tai nạn.

Sau khi tông vào 2 xe tải đang đậu trên đường, chiếc xe tải đang chở nhu yếu phẩm đã tông sập 1 nhà dân trên đường làm 5 người bị thương.

Sáng sớm 4/3, một lãnh đạo UBND phường B’Lao, thành phố Bảo Lộc xác nhận, trên địa bàn có vụ xe tải mất lái lao vào nhà dân khiến 5 người bị thương.

Theo đó, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên xảy ra vào khoảng 17h15 ngày 3/3 trên đường Trần Quốc Toản thuộc Tổ dân phố 10 (phường B’Lao, TP Bảo Lộc).

Được biết, xe tải chở hàng hóa nhu yếu phẩm do tài xế Tăng Bình Phú (31 tuổi, ngụ Thành phố Cần Thơ) điều khiển lưu thông trên đường Trần Quốc Toản (phường B’Lao) theo hướng từ Quốc lộ 20 vào Bệnh viện II Lâm Đồng thì xe bị mất phanh trôi tự do.



Để xe giảm tốc độ, tài xế Phú đã chủ động cho xe tông liên tiếp vào 2 xe đang đậu ven đường. Phát hiện vụ việc, hàng chục người trong đám cưới chạy toán loạn.

Thời điểm xảy ra, trong nhà có 4 người bao gồm: Bà Đặng Thị Vòng, Đặng Thị Nhung, Đặng Xuân Trường và Đặng Thị Mơ từ nơi khác tới dự đám cưới bị thương được người dân đưa đến Bệnh viện II cấp cứu. Riêng tài xế Tăng Bình Phú bị mắc kẹt trong ca bin.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an Thành phố Bảo Lộc, Công an phường B’Lao và Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Cứu nạn cứu hộ số 3 (thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an Lâm Đồng) đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ có mặt tiếp cận hiện trường triển khai các biện pháp cứu hộ.

Sau gần 1 giờ nỗ lực, các lực lượng đã phá được cabin đưa tài xế ra ngoài trong tình trạng bị thương và chuyển ngay đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu.

Đến 18h30 cùng ngày, các lực lượng đã khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời tiến hành giải phóng hiện trường vụ việc.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, kết luận nguyên nhân vụ việc.