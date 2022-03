Clip: Bị bắt sống 'tăng ca' trong nhà nghỉ, vợ phân trần Covid nên cách ly

Your browser does not support the video tag.

Bị chất vấn, cô vợ lấy lý do vì Covid-19 nên đi làm xong phải ở lại nhà nghỉ

Trong suốt clip, người vợ liên tục ra sức giằng co, nhất quyết ngăn cản chồng tiến vào nhà tắm để xem ai đang trốn phía trong. Không những thế, cô vợ còn lấy cớ đi làm nhưng do Covid-19 nên phải ở lại đây tránh ảnh hưởng đến người ở nhà.

Dù đến cuối đoạn clip vẫn không thấy "người thứ ba" xuất hiện nhưng đoạn clip sau khi được đăng tải lên MXH đã nhanh chóng nhận về rất nhiều bình luận của cư dân mạng.

Bên cạnh trách móc, chỉ trích cô vợ, nhiều người còn dành lời khen cho cách ứng xử và thái độ của anh chồng. Anh vẫn giữ được sự bình tĩnh, không động tay chân với vợ cũng không hề có một từ chửi bới, văng tục.

Một vài bình luận của cư dân mạng: