Clip bên trong buồng lái chuyến bay hiệu chuẩn tại sân bay Long Thành

Ngày 26/10, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) thực hiện chuyến bay hiệu chuẩn kỹ thuật giai đoạn 2 đối với các hệ thống giám sát hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, gồm radar sơ cấp/thứ cấp và hệ thống giám sát tự động phụ thuộc quảng bá (ADS-B).

Chuyến bay bắt đầu lúc 4h20, bảo đảm an toàn tuyệt đối và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật. Đây là đợt hiệu chuẩn nối tiếp giai đoạn 1, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hoàn thiện và đánh giá đồng bộ năng lực của các hệ thống giám sát phục vụ điều hành bay tại dự án sân bay Long Thành.

Đợt bay này sử dụng tàu bay Beechcraft B300 thực hiện 30 bài bay kiểm tra, gồm 3 bài kiểm tra vùng phủ ngang radar ở độ cao 5.000 - 10.000ft, 4 bài theo các phương thức đến và tiếp cận hai đầu đường băng 05R/23L để đánh giá giám sát của hệ thống ADS-B, cùng 23 bài kiểm tra vùng phủ đứng trên hướng radial 228° từ độ cao 1.000ft đến mực bay FL300.