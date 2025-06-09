Clip bé trai 4 tuổi ‘giải cứu’ em trai đuối nước khiến triệu người thót tim

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện một clip dài gần 1 phút ghi lại tình huống khiến nhiều người thót tim. Hai cháu bé chơi trước mương nước gần nhà, bất ngờ một bé bị mất thăng bằng và ngã úp mặt xuống mương.

Ngay lập tức, cậu bé lớn hơn đi cùng vội vàng chạy vào nhà hô lớn gọi bà. Nhờ tiếng kêu cứu kịp thời, người thân nhanh chóng chạy ra kéo cháu bé gặp nạn lên bờ an toàn.

Ngay sau khi clip được đăng tải lên mạng xã hội, bé trai này nhận được nhiều lời khen ngợi của cộng đồng mạng.