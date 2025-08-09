Showbiz

Clip bé Lavie 'hóa thân' thành mẹ - cố diễn viên Mai Phương, ai xem cũng xúc động

08/09/2025 12:15
Clip bé Lavie, con gái Mai Phương hát 'Điệp khúc mùa xuân' trong ngày tưởng nhớ mẹ nhân dịp giỗ 5 năm, đang được lan tỏa trên mạng xã hội.

Hồi tháng tư năm nay, bé Lavie, con gái Mai Phương, cùng nhóm nghệ sĩ 'Bước chân hai thế hệ' hát các ca khúc cố diễn viên từng thể hiện và tưởng nhớ cô nhân dịp giỗ 5 năm.

Bé Lavie, 12 tuổi, lần đầu tham gia chương trình Bước chân hai thế hệ do NSƯT Lệ Thủy cùng con trai, ca sĩ Dương Đình Trí, thực hiện.

Diễn viên Kha Ly cho biết Mai Phương từng gắn bó với chương trình, nên dịp giỗ 5 năm, các nghệ sĩ thực hiện số đặc biệt để tưởng nhớ cô.

lavie-2.webp
Bé Lavie, 12 tuổi, lần đầu tham gia chương trình Bước chân hai thế hệ.

Lần này, con gái Mai Phương cùng các đồng nghiệp thân thiết tái hiện chặng đường nghệ thuật của cố diễn viên bằng chương trình ca nhạc và talkshow.

Theo Kha Ly, trong lần đầu ghi hình 'Bước chân hai thế hệ', Mai Phương đã song ca cùng Trương Bảo Nhi bài Điệp khúc mùa xuân. Vì thế, Lavie 'hóa thân' Mai Phương, hát cặp cùng bạn thân của mẹ.

'Đây là một ca khúc vui nhưng ai cũng xúc động vì bé Lavie quá giống Phương', cô nói.

Dưới bài đăng clip trên mạng xã hội, khán giả để lại hàng ngàn bình luận. Lavie hát giống Mai Phương hồi nhỏ quá, ﻿giống mẹ quá. Bé xinh và giống mẹ, thương quá. Nhìn Kha Ly và Thanh Trúc kìa, mắt nhòe lệ vì nhìn Lavie mà nhớ người đã khuất. Bé hát giống mẹ, thương bé, thương chị Phương...

Clip: Bước chân hai thế hệ﻿

Chia sẻ ý kiến của bạn
Tin video
Người dân mong chờ con đường dài 2,5km ở TPHCM thi công hơn 10 năm sớm về đích
Clip

Người dân mong chờ con đường dài 2,5km ở TPHCM thi công hơn 10 năm sớm về đích

Mê mẩn kỳ quan san hô mùa nước cạn tại vùng biển Gia Lai, Đắk Lắk
Clip

Mê mẩn kỳ quan san hô mùa nước cạn tại vùng biển Gia Lai, Đắk Lắk

Người trẻ tại TPHCM dạy công nghệ, tránh lừa đảo miễn phí cho người cao tuổi
Clip

Người trẻ tại TPHCM dạy công nghệ, tránh lừa đảo miễn phí cho người cao tuổi

Các khối quân đội lên tàu vào Nam, bịn rịn chia tay người dân Hà Nội
Clip

Các khối quân đội lên tàu vào Nam, bịn rịn chia tay người dân Hà Nội

'Bầu' Đoan cất giữ bộ sưu tập xe cổ giá trị hàng trăm tỷ tại dinh thự trắng
Xa lộ

'Bầu' Đoan cất giữ bộ sưu tập xe cổ giá trị hàng trăm tỷ tại dinh thự trắng

Xem tàu ngầm, trực thăng săn ngầm phô diễn sức mạnh mừng Quốc khánh 2/9
Clip

Xem tàu ngầm, trực thăng săn ngầm phô diễn sức mạnh mừng Quốc khánh 2/9

Xem thêm

THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

Hotline: 0934 036 286

Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

Liên hệ quảng cáo:

0908 377 442Email: [email protected]

POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO