Clip bé Lavie 'hóa thân' thành mẹ - cố diễn viên Mai Phương, ai xem cũng xúc động

08/09/2025 12:15

Clip bé Lavie, con gái Mai Phương hát 'Điệp khúc mùa xuân' trong ngày tưởng nhớ mẹ nhân dịp giỗ 5 năm, đang được lan tỏa trên mạng xã hội.

Hồi tháng tư năm nay, bé Lavie, con gái Mai Phương, cùng nhóm nghệ sĩ 'Bước chân hai thế hệ' hát các ca khúc cố diễn viên từng thể hiện và tưởng nhớ cô nhân dịp giỗ 5 năm.

Bé Lavie, 12 tuổi, lần đầu tham gia chương trình Bước chân hai thế hệ do NSƯT Lệ Thủy cùng con trai, ca sĩ Dương Đình Trí, thực hiện.

Diễn viên Kha Ly cho biết Mai Phương từng gắn bó với chương trình, nên dịp giỗ 5 năm, các nghệ sĩ thực hiện số đặc biệt để tưởng nhớ cô.

Lần này, con gái Mai Phương cùng các đồng nghiệp thân thiết tái hiện chặng đường nghệ thuật của cố diễn viên bằng chương trình ca nhạc và talkshow.

Theo Kha Ly, trong lần đầu ghi hình 'Bước chân hai thế hệ', Mai Phương đã song ca cùng Trương Bảo Nhi bài Điệp khúc mùa xuân. Vì thế, Lavie 'hóa thân' Mai Phương, hát cặp cùng bạn thân của mẹ.

'Đây là một ca khúc vui nhưng ai cũng xúc động vì bé Lavie quá giống Phương', cô nói.

Dưới bài đăng clip trên mạng xã hội, khán giả để lại hàng ngàn bình luận. Lavie hát giống Mai Phương hồi nhỏ quá, ﻿giống mẹ quá. Bé xinh và giống mẹ, thương quá. Nhìn Kha Ly và Thanh Trúc kìa, mắt nhòe lệ vì nhìn Lavie mà nhớ người đã khuất. Bé hát giống mẹ, thương bé, thương chị Phương...

Clip: Bước chân hai thế hệ﻿