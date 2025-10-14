Clip bắt 5 người vụ tử vong sau phẫu thuật tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thẩm mỹ Paris

Hôm nay, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết, vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 người gồm: Bùi Đức Nhiên, Nguyễn Minh Dũng, Nguyễn Thạch Thảo Nguyên, Phạm Thị Quyên và Nguyễn Hoàng Thái Dương để điều tra về tội “Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh” theo quy định của pháp luật.

Trước đó, cuối tháng 5, Ban Giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định khám, chữa bệnh xảy ra tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thẩm mỹ Paris (TP.HCM), khiến chị P.T.T.D. (sinh năm 1993) tử vong.