Clip bắt 2 đối tượng người Lào vận chuyển hàng chục bao tải chứa 500kg ma túy

Hải Sâm| 05/10/2025 22:01

Lực lượng chức năng vừa bắt giữ 2 đối tượng người Lào, thu giữ 500kg ma túy các loại, chủ yếu là dòng methamphetamine và một số tang vật khác.

Ngày 5/10, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đã ngăn chặn thành công khối lượng lớn ma túy vận chuyển qua biên giới. 

Theo đó, thực hiện kế hoạch cao điểm bảo vệ an toàn địa bàn biên giới, vùng biển trong thời điển diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. 

Lúc 16h cùng ngày, tại xã Dân Hoá, Phòng nghiệp vụ thuộc Bộ đội Biên phòng Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo, đấu tranh thành công chuyên án QT 925.3.

anh 123.jpg
Đối tượng và tang vật vụ án. Ảnh: BĐBP Quảng Trị

Tại hiện trường lực lượng đánh án đã bắt giữ 2 đối tượng người Lào, tang vật thu giữ được gồm 500kg ma túy các loại, chủ yếu là dòng methamphetamine và một số tang vật khác.

Hiện Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo lực lượng đánh án tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án. 

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/clip-bat-2-doi-tuong-nguoi-lao-van-chuyen-hang-chuc-bao-tai-chua-500kg-ma-tuy-2449424.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/clip-bat-2-doi-tuong-nguoi-lao-van-chuyen-hang-chuc-bao-tai-chua-500kg-ma-tuy-2449424.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Nhịp sống
            Clip bắt 2 đối tượng người Lào vận chuyển hàng chục bao tải chứa 500kg ma túy
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO