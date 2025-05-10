Clip bắt 2 đối tượng người Lào vận chuyển hàng chục bao tải chứa 500kg ma túy

Ngày 5/10, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đã ngăn chặn thành công khối lượng lớn ma túy vận chuyển qua biên giới.

Theo đó, thực hiện kế hoạch cao điểm bảo vệ an toàn địa bàn biên giới, vùng biển trong thời điển diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Lúc 16h cùng ngày, tại xã Dân Hoá, Phòng nghiệp vụ thuộc Bộ đội Biên phòng Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo, đấu tranh thành công chuyên án QT 925.3.