Clip: Bảo Anh thái độ với ê-kíp, xong lập tức 'nở nụ cười công nghiệp'

Chưa dừng tại đó, khi đã chuyển sang vị trí trung tâm và bắt đầu ghi hình lại, một thành viên trong ê-kíp bỗng lên tiếng: "Cái đèn hắt quá", thế là nữ ca sĩ lần nữa tỏ thái độ thêm lần nữa: "Nè ở đây hắt vô nữa là quay lần 2 nha".

Your browser does not support the video tag.

Clip: Bảo Anh tỏ thái độ với ê-kíp tận 2 lần

Dù đang khá khó chịu với thái độ của ê-kíp nhưng khi bắt đầu ghi hình, Bảo Anh đã lập tức bật mood "tươi như hoa" để kêu gọi khán giả ủng hộ chương trình.

Bên dưới đoạn video, cư dân mạng cũng bày tỏ sự không hài lòng trước thái độ của Bảo Anh đối với đồng nghiệp.