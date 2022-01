Clip: 'Bàn chân hư hỏng' bẻ khoá, cuỗm xe máy chỉ trong vài giây

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip ghi lại sự việc

Ngay sau đó, thanh niên ngồi phía sau bước xuống, từ từ tiến về phía chiếc xe, dùng chân bẻ khóa cổ trong nháy mắt rồi lên xe phóng đi mất. Chỉ vỏn vẹn vài giây, "đạo chích" đã thực hiện trót lọt hành vi trộm cắp "nhanh như chớp".

Toàn bộ sự việc đã được camera an ninh trước cửa hàng ghi lại.