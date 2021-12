Clip: Bà thím ẩn mình trong đống phế liệu trốn cách ly, vẫn bị 'tóm'

Người đàn ông mặc áo trắng không chịu lên xe đi cách ly nên 3 nhân viên y tế đã bế ông ta lên xe, đồng thời nhắc nhở người áo hồng ở cạnh đi cùng luôn.

3 trong 4 người không chịu đi cách ly, nhân viên y tế phải tìm và "bế" từng người lên xe

Trong lúc 3 nhân viên đang khống chế người đàn ông áo trắng, người phụ nữ và cậu nhóc đã nhanh chóng lẩn đi tìm chỗ trốn.

3 người mặc quần áo bảo hộ đã đi tìm và phát hiện người phụ nữ trốn đang "ẩn mình" trong khu đựng phế liệu. Thấy mình bị phát hiện, người phụ nữa vừa khóc vừa xin: "Chú ơi, chú thả tôi đi chú ơi. Tôi không có bị gì chú ơi...".