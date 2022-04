Clip: Anh bế em rơi xuống sàn nhà, ám ảnh tiếng khóc chết lặng

Cú ngã khá nặng, thêm nữa bị bất ngờ nên em bé có vẻ rất đau, khóc thét lên. Còn anh trai trông có vẻ đang lúng túng, lo lắng, hoảng sợ, không biết nên làm gì, chỉ đứng thẫn thờ nhìn theo em, chờ sự giúp đỡ của người lớn.

Đoạn clip ghi lại sự việc

Nghe thấy tiếng bé khóc, một người phụ nữ hốt hoảng chạy lại, bế bé dậy, dỗ dành. Cuối clip, bé sơ sinh được người lớn bế đi, người anh có vẻ áy náy với hành động của mình nên lẳng lặng đứng nhìn về phía em.