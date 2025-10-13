Clip anh 12 tuổi cõng em gái thoát nạn khi trần nhà sập hút gần 16 triệu lượt xem

Video: Khoảnh khắc bé trai 12 tuổi bình tĩnh cứu em gái khi trần nhà bất ngờ đổ sập

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hai em nhỏ thoát hiểm trong gang tấc khi trần nhà bất ngờ đổ sập. Chỉ sau 3 ngày đăng tải, video thu hút gần 16 triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn bình luận khen ngợi sự nhanh trí, bình tĩnh của anh trai 12 tuổi.

Theo tìm hiểu của phóng viên, vụ việc xảy ra vào 19h05 ngày 7/10, tại xã Hà Nha, TP Đà Nẵng. Thời điểm đó, hai anh em Thanh Nhật (12 tuổi) và Kiều Nhi (8 tuổi) đang ở trong nhà thì bất ngờ một mảng trần lớn đổ sập xuống.