Clip: AMEE gánh muốn gãy team chỉ vì Isaac hò 'lạc quẻ'?

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ "đào" lại đoạn clip song ca giữa AMEE và Isaac trong màn trình diễn All I Want For Christmas Is You tại một sự kiện âm nhạc vào cuối năm 2019.

All I Want For Christmas is You - Isaac x AMEE

Cụ thể, dù đoạn clip này đã xuất hiện cách đây 1 năm nhưng cộng đồng mạng bất ngờ "đào" lại và đưa ra nhiều bình luận trái chiều.