Clip 36 triệu view: Nữ ca sĩ thẳng tay đập micro vào đầu khán giả?

Mới đây, cộng đồng mạng đã truyền tay đoạn clip pha xử lý sự cố "đi vào lòng đất" của một nữ ca sĩ được cho là người Malaysia. Cụ thể trong đoạn clip, khi đang biểu diễn, một khán giả đã giơ tay nhằm ra hiệu muốn nắm tay ca sĩ.

Cô nàng này cũng không ngại ngần nắm lấy tay vị khán giả như một sự đáp lại tình cảm. Tuy nhiên, ngay lập tức chàng trai dưới sân khấu đã kéo tay khiến nữ ca sĩ bị ngã dúi dụi.