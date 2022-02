Clip: 30 nam sinh đánh đập 2 nữ sinh, ném xuống hồ mặc lời van xin

"Mặc dù tôi đã nghe thấy tôi hét lên 'các người đang làm gì vậy?' nhưng nhóm nam sinh vẫn mặc kệ. Chứng tiếp tục hành hung 2 cô bé, không thèm để ý đến sự có mặt của tôi. Sau đó, một số đứa trong chúng cũng lao tới đánh tôi", người phụ nữ kia kể lại.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi đánh đập, nhóm người thẳng tay ném 2 cô gái xuống hồ nước.

Nhóm nam sinh tấn công tập thể 2 nữ sinh rồi ném họ xuống sông

Được biết, tất cả nam sinh trong nhóm trên đều học tại Học viện Bishop Young Church of England ở Leeds (Anh).