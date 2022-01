Clip: 2 thanh niên to khỏe đánh bầm dập ông chú mặc áo bảo hộ

Mới đây, trên MXH xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh 2 thanh niên hành hung 1 người đàn ông sau khi xe ô tô trắng và xe cứu thương xảy ra va chạm khiến cư dân mạng vô cùng phẫn nộ. Vụ ẩu đả được camera của một ô tô hành trình gần đó ghi lại.

Trong clip, 2 thanh niên mặc áo trắng được cho là chủ nhân chiếc ô tô màu trắng lao vào đánh, đấm người đàn ông mặc áo bảo hộ màu xanh tới tấp. Cả 2 thanh niên thi nhau dùng chân, tay đấm, đạp đối phương khiến nạn nhân không thể phản kháng.