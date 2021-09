Clip: 2 nữ sinh lao vào đánh đấm, bạn bè ngồi cổ vũ cười đùa

Your browser does not support the video tag.

Hai nữ sinh lao vào đánh nhau trước sự chứng kiến của nhiều người

Bị đánh bất ngờ, nữ sinh kia hăng lên, lao lại chống trả nhưng lại nhận cái tát đau đớn từ đối phương. Cả 2 ngày càng hung hăng, lao vào nhau như con thiêu thân, tung chưởng "dạy dỗ" đối thủ.

Chứng kiến sự việc, những người bạn có mặt tại hiện trường tỏ thái độ thản nhiên, thậm chí còn cười đùa vui vẻ, không thèm vào can ngăn.