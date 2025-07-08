CLB Thể Công Viettel chiêu mộ Việt kiều Ba Lan và người cũ của Hà Nội FC

Hoàng Yến/VOV.VN| 07/08/2025 17:22

CLB Thể Công Viettel công bố 4 tân binh Paulo Tadeu Viana Martins, Damian Vũ Thanh An, Kyle Colonna và Dương Thanh Tùng để chuẩn bị cho mùa giải 2025/2026.

Theo thông tin chuyển nhượng V-League 2025/2026 mới nhất, CLB Thể Công Viettel chiêu mộ thành công 4 tân binh là Paulo Tadeu Viana Martins, Damian Vũ Thanh An, Kyle Colonna và Dương Thanh Tùng để hướng tới mục tiêu giành ít nhất 1 danh hiệu ở mùa giải mới.

Paulo Tadeu Viana Martins hay còn được biết đến với tên Paulinho Curuá vị trí sở trường là tiền vệ phòng ngự. Đánh giá về cậu học trò mới, HLV Velizar Popov cho biết: “Paulinho là mảnh ghép quan trọng của đội. Cậu ấy có khả năng thích nghi nhanh và phù hợp với triết lý chơi bóng của Thể Công Viettel”.

clb the cong viettel chieu mo viet kieu ba lan va nguoi cu cua ha noi fc hinh anh 1
Thể Công Viettel công bố 4 tân binh tiếp theo.

Damian Vũ Thanh An là một cầu thủ Việt kiều Ba Lan, có bố là người Việt Nam, mẹ là người Ba Lan. Cầu thủ sinh năm 2003 này chơi ở hàng tiền vệ và có xu hướng chơi tấn công.

Damian đã bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp ở Ba Lan từ năm 16 tuổi. Tân binh cao 1m83 khẳng định: “Tôi luôn muốn được thi đấu ở Việt Nam và ngay ngày đầu tiên tôi đến với đại bản doanh của Thể Công Viettel, tôi đã muốn gắn bó với câu lạc bộ. Tôi rất cảm ơn câu lạc bộ đã cho tôi cơ hội này”.

Trong khi đó, Kyle Colonna là cầu thủ đã có kinh nghiệm chơi bóng ở Việt Nam trong màu áo Hà Nội FC, đánh giá về cầu thủ này, HLV Popov cho rằng: “Tôi đặt hy vọng vào Kyle đặc biệt với những gì cậu ấy thể hiện trong quá trình chuẩn bị mùa giải. Tôi mong Kyle sẽ cùng với Bùi Tiến Dũng tạo nên bức tường vững chắc phía trước khung thành”.

Người cuối cùng là Dương Thanh Tùng sinh năm 1999, sinh sống tại CH Séc và có bố mẹ đều là người Việt. Cầu thủ cao 1m85 này trưởng thành từ lò đào tạo của CLB Banik Most, CH Séc và đã từng thử sức tại V-League trong mùa giải trước.

Mùa giải này Dương Thanh Tùng được đăng ký là một nội binh. Với vị trí sở trường là tiền vệ công và tiền đạo, Dương Thanh Tùng được kỳ vọng sẽ làm gia tăng sức mạnh tấn công của đội bóng áo lính.

Theo lịch thi đấu V-League 2025/2026, CLB Thể Công Viettel sẽ đối đầu với CLB CAHN ngay ở trận ra quân. Ở vòng đấu thứ 2, thầy trò HLV Popov sẽ đọ sức với CLB Công an TP.HCM.

Theo vov.vn
https://vov.vn/the-thao/clb-the-cong-viettel-chieu-mo-viet-kieu-ba-lan-va-nguoi-cu-cua-ha-noi-fc-post1220894.vov
Copy Link
https://vov.vn/the-thao/clb-the-cong-viettel-chieu-mo-viet-kieu-ba-lan-va-nguoi-cu-cua-ha-noi-fc-post1220894.vov
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Bóng đá Việt Nam
            CLB Thể Công Viettel chiêu mộ Việt kiều Ba Lan và người cũ của Hà Nội FC
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO