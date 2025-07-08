CLB Thể Công Viettel chiêu mộ Việt kiều Ba Lan và người cũ của Hà Nội FC

Theo thông tin chuyển nhượng V-League 2025/2026 mới nhất, CLB Thể Công Viettel chiêu mộ thành công 4 tân binh là Paulo Tadeu Viana Martins, Damian Vũ Thanh An, Kyle Colonna và Dương Thanh Tùng để hướng tới mục tiêu giành ít nhất 1 danh hiệu ở mùa giải mới.

Paulo Tadeu Viana Martins hay còn được biết đến với tên Paulinho Curuá vị trí sở trường là tiền vệ phòng ngự. Đánh giá về cậu học trò mới, HLV Velizar Popov cho biết: “Paulinho là mảnh ghép quan trọng của đội. Cậu ấy có khả năng thích nghi nhanh và phù hợp với triết lý chơi bóng của Thể Công Viettel”.

Thể Công Viettel công bố 4 tân binh tiếp theo.

Damian Vũ Thanh An là một cầu thủ Việt kiều Ba Lan, có bố là người Việt Nam, mẹ là người Ba Lan. Cầu thủ sinh năm 2003 này chơi ở hàng tiền vệ và có xu hướng chơi tấn công.

Damian đã bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp ở Ba Lan từ năm 16 tuổi. Tân binh cao 1m83 khẳng định: “Tôi luôn muốn được thi đấu ở Việt Nam và ngay ngày đầu tiên tôi đến với đại bản doanh của Thể Công Viettel, tôi đã muốn gắn bó với câu lạc bộ. Tôi rất cảm ơn câu lạc bộ đã cho tôi cơ hội này”.

Trong khi đó, Kyle Colonna là cầu thủ đã có kinh nghiệm chơi bóng ở Việt Nam trong màu áo Hà Nội FC, đánh giá về cầu thủ này, HLV Popov cho rằng: “Tôi đặt hy vọng vào Kyle đặc biệt với những gì cậu ấy thể hiện trong quá trình chuẩn bị mùa giải. Tôi mong Kyle sẽ cùng với Bùi Tiến Dũng tạo nên bức tường vững chắc phía trước khung thành”.

Người cuối cùng là Dương Thanh Tùng sinh năm 1999, sinh sống tại CH Séc và có bố mẹ đều là người Việt. Cầu thủ cao 1m85 này trưởng thành từ lò đào tạo của CLB Banik Most, CH Séc và đã từng thử sức tại V-League trong mùa giải trước.

Mùa giải này Dương Thanh Tùng được đăng ký là một nội binh. Với vị trí sở trường là tiền vệ công và tiền đạo, Dương Thanh Tùng được kỳ vọng sẽ làm gia tăng sức mạnh tấn công của đội bóng áo lính.

Theo lịch thi đấu V-League 2025/2026, CLB Thể Công Viettel sẽ đối đầu với CLB CAHN ngay ở trận ra quân. Ở vòng đấu thứ 2, thầy trò HLV Popov sẽ đọ sức với CLB Công an TP.HCM.