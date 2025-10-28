CLB Nam Định có hành động bất ngờ với thủ môn Nguyên Mạnh

CLB Nam Định gây thất vọng lớn khi bị Đà Nẵng cầm hòa 1-1 ở vòng 8 V-League 2025/2026 trên sân Thiên Trường. Trận hòa này khiến đội bóng thành Nam bị Ninh Bình bỏ xa trong cuộc đua vô địch.

Chia sẻ với truyền thông, thủ môn Nguyên Mạnh cho biết: “Thật sự thời gian vừa qua, đội bóng đã gặp nhiều khó khăn khi chưa thể giành được những kết quả tốt để gửi tặng người hâm mộ. Hiện tại, nhiều cầu thủ bị chấn thương hoặc ốm, ảnh hưởng lớn đến lực lượng thi đấu. Ở trận đấu này, chúng tôi chỉ có thể đăng ký 4 cầu thủ dự bị. Tuy vậy, toàn đội đã thể hiện tinh thần quyết tâm cao và không bỏ cuộc, đó là điều rất đáng ghi nhận”.