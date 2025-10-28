CLB Nam Định có hành động bất ngờ với thủ môn Nguyên Mạnh

PV/VOV.VN| 28/10/2025 17:21

Do lực lượng có nhiều cầu thủ chấn thương, ốm nên BHL của CLB Nam Định đã có quyết định bất ngờ với thủ môn Nguyên Mạnh.

CLB Nam Định gây thất vọng lớn khi bị Đà Nẵng cầm hòa 1-1 ở vòng 8 V-League 2025/2026 trên sân Thiên Trường. Trận hòa này khiến đội bóng thành Nam bị Ninh Bình bỏ xa trong cuộc đua vô địch.

Chia sẻ với truyền thông, thủ môn Nguyên Mạnh cho biết: “Thật sự thời gian vừa qua, đội bóng đã gặp nhiều khó khăn khi chưa thể giành được những kết quả tốt để gửi tặng người hâm mộ. Hiện tại, nhiều cầu thủ bị chấn thương hoặc ốm, ảnh hưởng lớn đến lực lượng thi đấu. Ở trận đấu này, chúng tôi chỉ có thể đăng ký 4 cầu thủ dự bị. Tuy vậy, toàn đội đã thể hiện tinh thần quyết tâm cao và không bỏ cuộc, đó là điều rất đáng ghi nhận”.

Nguyên Mạnh hứa cùng đồng đội giúp Nam Định sớm trở lại quỹ đạo chiến thắng.

Trước trận đấu với Đà Nẵng, Ban huấn luyện đã đăng ký cả Nguyên Mạnh trong trường hợp cần thiết phải thi đấu ở vị trí khác khi có nhiều cầu thủ chấn thương, ốm. Thủ môn này tiết lộ: “Do đội không đủ người để đăng ký, Ban huấn luyện cũng có trao đổi với tôi rằng nếu cần, tôi có thể thi đấu ở vị trí cầu thủ và thay bằng một thủ môn khác. Tôi hoàn toàn sẵn sàng trong mọi tình huống, miễn là giúp ích cho đội bóng”.

CLB Nam Định đang có chuỗi 5 trận liên tiếp không thể thắng ở V-League 2025/2026. Đó cũng là lý do khiến HLV Vũ Hồng Việt phải rời ghế nóng. Nguyên Mạnh cho rằng: “HLV Hồng Việt đã gắn bó với đội bóng trong thời gian dài và giành được nhiều thành tích. Toàn đội rất trân trọng công lao của HLV Hồng Việt.

Tuy nhiên, bóng đá luôn có những thay đổi bất ngờ. Hiện tại, đội đang gặp nhiều khó khăn về lực lượng và phong độ, nhưng tất cả đều đang nỗ lực từng ngày để cải thiện, chiến đấu qua từng trận và sớm trở lại quỹ đạo chiến thắng”.

Đồng quan điểm với Nguyên Mạnh, tiền đạo Xuân Son cũng trấn an người hâm mộ trên trang facebook cá nhân, tiền đạo này viết: “Chúng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn, tôi xin hứa. Xin cảm ơn những người hâm mộ chân thành đã luôn đồng hành và ủng hộ đội bóng. Phía trước vẫn còn một chặng đường dài, và chúng tôi – những chiến binh áo xanh sẽ tiếp tục chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của Nam Định”.

Theo vov.vn
