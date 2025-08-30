CLB Man United bán 7 cầu thủ

CLB Man Unitedgây thất vọng đỉnh điểm là trận thua sốc trước Grimsby Town, đội bóng đang chơi ở League Two, tức giải hạng tư của Anh, ngay tại vòng hai League Cup. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 2-2 trong 90 phút, trước khi MU gục ngã 11-12 trên chấm luân lưu ở Blundell Park.

Kết quả đau thương này khiến làn sóng chỉ trích dồn dập nhắm vào thầy trò HLV Ruben Amorim, khi Quỷ đỏ tiếp tục cho thấy sự thiếu ổn định và yếu kém trong lối chơi.

Điều khiến người hâm mộ lo lắng hơn cả là dù đã chi hơn 200 triệu bảng để đưa về những cái tên đáng chú ý như Diego Leon, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko, sức mạnh tập thể của CLB Man United vẫn chưa có sự chuyển biến rõ rệt. Lối chơi rời rạc, hàng thủ mong manh và khả năng tận dụng cơ hội kém khiến MU nhanh chóng rơi vào thế bế tắc.