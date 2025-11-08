CLB Hòa Bình dự kiến đổi tên thành CLB Hưng Yên, thi đấu ở giải Hạng nhất Quốc gia

Yến Hoàng/VOV.VN| 11/08/2025 12:02

Giải Hạng Nhất Quốc gia 2025/2026 (V-League 2) có 13 đội bóng tranh tài, trong đó, CLB Hòa Bình dự kiến đổi tên thành CLB Hưng Yên và đổi sân thi đấu.

Ngày 11/8/2025 tại Hà Nội - Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (Công ty VPF) tổ chức Lễ bốc thăm, xếp lịch thi đấu giải Bóng đá Hạng Nhất Quốc Gia và Cúp Quốc gia mùa giải 2025/2026. 

Giải bóng đá Hạng Nhất Quốc gia 2025/2026 có sự tham dự của 13 đội bóng chuyên nghiệp, khởi tranh từ ngày 19/9/2025 và sẽ kết thúc vào ngày 20/6/2026. 13 đội bóng thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt sân nhà – sân đối phương, tính điểm xếp hạng. Tổng số có 26 vòng và 156 trận đấu. 

Kết thúc mùa giải, 2 đội đứng đầu giành suất lên chơi tại Giải VĐQG 2026/2027, 2 đội đứng cuối bảng xếp hạng xuống chơi tại Giải hạng Nhì mùa kế tiếp (Căn cứ Nghị Quyết Hội nghị Ban chấp hành LĐBĐVN lần thứ 8 khoá IX nhiệm kỳ 2022-2026).

Theo thông báo từ phía Ban tổ chức, CLB Vô địch sẽ nhận Cúp, Huy chương vàng, tiền thưởng 2 tỷ đồng; CLB giải Nhì nhận Huy chương Bạc, tiền thưởng 1 tỷ đồng và CLB giải Ba nhận Huy chương đồng, tiền thưởng 500 triệu đồng. 

Lịch thi đấu vòng 1 Giải Hạng Nhất Quốc gia 2025/2026.

Điểm mới nổi bật tại V-League 2 mùa giải 2025/2026 là mỗi CLB tham dự được quyền đăng ký tối đa 01 cầu thủ người nước ngoài, 01 cầu thủ Việt Nam gốc nước ngoài và 02 cầu thủ nước ngoài gốc Việt Nam. Điều này sẽ tăng tính cạnh tranh và chuyên môn của giải đấu.

Trong số 13 đội bóng tranh tài ở V-League 2 mùa giải 2025/2026, có 3 đội bóng đã đổi tên là CLB TP. Hồ Chí Minh (đổi tên từ CLB Bà Rịa Vũng Tàu), Trường Tươi Đồng Nai (đổi tên từ Trường Tươi Bình Phước), Quy Nhơn Bình Định đổi tên thành Quy Nhơn United. Trường hợp còn lại là CLB Hòa Bình, theo VPF, đội bóng này dự kiến đổi tên thành CLB Hưng Yên và đổi sân thi đấu.

