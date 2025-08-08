CLB Công an TP.HCM ra mắt, đặt mục tiêu top trên bảng xếp hạng

CLB bóng đá Công an TP.HCM được thành lập từ việc đổi tên CLB bóng đá TP.HCM đang thi đấu tại V-League. Việc chuyển giao đội bóng từ UBND TP.HCM về Công an TP.HCM được triển khai trong tháng 7/2025.

Chuẩn bị cho mùa giải 2025/2026, cựu tuyển thủ Lê Huỳnh Đức được mời về dẫn dắt CLB Công an TP.HCM cùng với các trợ lý là Phùng Thanh Phương, Hoàng Hùng và Châu Chí Cường, vốn là những “người cũ” của CLB Công an TP.HCM trước đây.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao cờ cho HLV Lê Huỳnh Đức (Ảnh: Tuấn Hữu)

Về thành phần lực lượng, các cầu thủ có chuyên môn tốt của CLB TP.HCM trước đây được giữ lại như Partrick Lê Giang, tiền vệ Endrick, trung vệ Trần Hoàng Phúc, tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường, Võ Huy Toàn… Đặc biệt, CLB đã đưa về nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm và tiềm năng như tiền đạo Nguyễn Tiến Linh (đương kim Quả bóng vàng Việt Nam, các tiền vệ Phạm Đức Huy, Đặng Văn Lắm, Phạm Văn Luân, Nguyễn Đức Phú hay hậu vệ Lê Quang Hùng…

HLV Lê Huỳnh Đức cho biết toàn đội sẽ nỗ lực thi đấu nhằm đạt thành tích tốt nhất (Ảnh: Tuấn Hữu)

Mùa giải 2025/2026, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức được giao chỉ tiêu nằm ở nhóm trên bảng xếp hạng V-League.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chúc mừng sự trở lại của tên tuổi một thời bóng đá nước nhà.

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM tặng hoa chúc mừng các cầu thủ đội bóng (Ảnh: Tuấn Hữu)

Theo ông Nguyễn Văn Được, TP.HCM là trung tâm kinh tế - văn hóa - thể thao lớn của cả nước. Trong đó, thể thao không chỉ là lĩnh vực phát triển phong trào, mà còn là sức mạnh mềm, là niềm tự hào và bản sắc của đô thị hiện đại, năng động.

“Việc khôi phục, phát triển CLB Công an TP.HCM không chỉ góp phần phát triển bóng đá Thành phố, mà còn đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển thể thao nước nhà, mang lại niềm vui, tinh thần, khí thế mới cho nhân dân Thành phố”, ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

CLB Công an TP.HCM không đơn thuần là một đội bóng thi đấu chuyên nghiệp, mà còn là hình ảnh đại diện cho ý chí, khát vọng, bản lĩnh và tinh thần vì nhân dân phục vụ của lực lượng Công an Thành phố anh hùng. Đồng thời, đội bóng còn là nhịp cầu nối giữa lực lượng Công an với quần chúng nhân dân qua ngôn ngữ thể thao gần gũi, sôi nổi và đầy cảm xúc.

Chủ tịch UBND TP tin tưởng đội bóng sẽ không ngừng phấn đấu, đoàn kết, kỷ luật, sáng tạo, giữ vững tinh thần thi đấu cao thượng, chuyên nghiệp, xứng đáng là đại diện của Thành phố mang tên Bác trên đấu trường thể thao quốc gia.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, HLV Lê Huỳnh Đức cho biết, toàn đội nhận thức đội bóng là hình ảnh, bản lĩnh của người chiến sỹ công an nhân dân. Đồng thời hứa sẽ thi đấu với tinh thần cao nhất, fair-play, phấn đấu đạt thành tích cao nhất, mang vinh quang về cho TP.HCM.